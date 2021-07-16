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Народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.

 

На автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле села Троицкое Подольского района в результате интенсивных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия.

С 16 июля вступают в силу в полном объеме очередные нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Так, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке.  Объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык и т.д.

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вооруженные формирования РФ на востоке Украины нарушили режим тишины почти 2 тыс. раз, в результате чего погибли 45 военнослужащих ВСУ, еще 145 ранены.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 9 граждан Украины, которые включены в санкционные списки США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services (AWS) Лиам Максвелл подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине. 

 
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