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Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services (AWS) Лиам Максвелл подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Меморандум предусматривает сотрудничество Минцифры и AWS по следующим направлениям:

а) развитие навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, основанной на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачных технологий. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны неограниченному количеству студентов и преподавателей.

b) Поддержка во внедрении стратегии Министерства по развитию ІТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.

Программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов. Они уже помогли украинским стартапам, например, Preply, где с момента запуска провели более 10 млн уроков для студентов.

с) Сотрудничество по вопросам модернизации ІТ-систем и политики Министерства в сфере облачных технологий.

«Начало сотрудничества Минцифры с Amazon (AWS) - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить. Именно для этого мы цифровизируем страну и создаем благоприятные условия для развития ИТ, технологических компаний и стартапов. Наша команда делает все для того, чтобы Украина ассоциировалась в мире с цифровым прорывом. Развитие облачных технологий в Украине - приоритет сейчас. Особенно для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве», - сказал Федоров.
ForUm

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