С 16 июля вступают в силу в полном объеме очередные нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», несмотря на яростное сопротивление антиукраинских сил в парламенте и вне его, отмечается на странице Уполномоченного по защите государственного языка.

«Попытки осуществить языковую контрреволюцию и вывести сферу телевидения и радиовещания из-под действия языкового закона, отменить штрафы за нарушение Закона, экзамены для государственных служащих, вернуть русский язык в образование не оправдались благодаря нашим с вами усилиям», - заявил Тарас Креминь.

Так, с 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке. Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок.

Все представления на другом языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и тому подобное.

Языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. Другим языком может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства.

Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированы или озвучены на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее.

Украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50 процентов.

Также в соответствии с законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей и лиц, имеющих намерен приобрести гражданство Украины.

Как сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, регистрация откроется 16 июля в 00:01, а первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30. О том, как зарегистрироваться на экзамен для определения уровня владения государственным языком можно и ознакомиться с пошаговой инструкцией можно на странице Национальной комиссии по стандартам государственного языка.