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15-летняя жительница села Шатрище Коростенской городской громады Житомирской области задержана по подозрению в причастности к убийству 14-летнего жителя соседнего села Сингаи, сообщила пресс-служба облполиции.

Около 7:00 13 июля в полицию обратилась жительница села Сингаи с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 14-летний сын.

На место происшествия, к усадьбе семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали первоочередные мероприятия по установлению возможного местонахождения парня.

Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка.

Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы села Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20 часов в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались, и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают.

«Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемого мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим  юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления», - сообщил начальник главка полиции Житомирщины Юрий Олейник.

Сейчас девушка задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Ей объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Проводятся необходимые следственно-розыскные действия.

По действующему законодательству за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.
ForUm

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