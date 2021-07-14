Геодезия земельного участка является основой для проведения землеустроительных работ и получения точных данных об интересующей территории для подготовки проектной документации, межевания соседних наделов, получения точных координат участка, строительства и реконструкции жилых зданий, коммерческих или промышленных сооружений. Стоимость геодезии участка зависит от задач, которые необходимо решить заказчику услуги, а также объемов работ, отдаленности земельного участка от Киева и других факторов. В зависимости от специфики задач, применяется конкретный вид инженерно-геодезических изысканий.
Виды геодезических изысканий:
- Топографическая съёмка. Применяется для получения оригинальных топокарт, на которых изображается оцифрованная модель земельного участка в горизонтальной плоскости со всеми объектами искусственного и природного происхождения (подземные и надземные инженерные сети, хоз постройки, зеленые насаждения, водоемы и т.д.). Топосъемку обычно заказывают строители и дизайнеры для проектирования строительных объектов и выполнения работ по ландшафтному дизайну. Топосъемка выполняется путем выноса границ, замеров высотных точек, углов, координат с применением геодезического инвентаря. Топографическая съёмка служит базой для строительства жилых домов, коммерческих и производственных объектов, оформления ландшафта зон отдыха, парков, скверов, коттеджных городков. Также топосъемка потребуется во время контроля над выполнением земельных работ, разработки инженерно-технической документации, межевания земельных участков, аренды и приватизации земли. Топосъемка обычно выполняется в масштабе 1:500 (пятисотка).
- Вынос границ участка («забивание колышек»). Данный вид геодезических изысканий применяется для четкого определения границ территории с последующей установкой межевательных знаков (колышек), каждый из которых обладает уникальным идентификационным знаком, состоящим из 10 цифр. Процедуру забивания колышек заказывают в случае потери/разрушения ранее смонтированных знаков, необходимости ограждения территории и отделения соседствующих наделов, образованию новых или актуализации старых земельных участков, отсутствия информации о расположении земельного участка. Вынос границ в натуру – единственный способ решить споры по поводу границ соседствующих земельных участков. Процедура «забивания колышек» должна производиться строго в присутствии всех заинтересованных сторон, поэтому в обязательном порядке необходимо за 5 дней до начала геодезических изысканий уведомить соседа.
- Выкопировка из топоплана. Под выкопировкой подразумевается фрагмент (схема) в масштабе 1:2000 земельного участка, разработанный на основании топографических и геодезических изысканий. Данный план местности дает возможность с большой точностью определить координаты и особенности интересующего земельного участка и близлежащей территории. Выкопировка из топоплана 1:2000 заказывается в случае необходимости получения разрешения на строительство, оформления земельного участка, приватизации или аренды земли, определения цены участка, проведения работ по ландшафтному дизайну и т.д.
- Кадастровая съёмка. Используется для определения либо актуализации границ земельного надела (дачные кооперативы, коттеджные поселки, урожайные участки). Кадастровую съемку заказывают при возникновении земельных споров, разработке цифровых карт, приватизации/аренде земельного участка и других процедурах с недвижимостью, где требуется кадастровый номер. В результате кадастровой съемки геодезистами составляется кадастровый план, где указываются координаты границ и расположение поворотных точек для определения точных границ участка и установки межевательных знаков.
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