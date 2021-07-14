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Проведение национальной инвентаризации лесов (НИЛ) с общим бюджетом около 60 млн грн и обнародование данных о состоянии лесного фонда продлятся до 2027 года с публикацией промежуточного итога в 2023 году, сообщил глава производственного объединения «Укргослеспроект» Виктор Мельниченко в ходе пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина во вторник.

Как отметил Мельниченко, проводимая инвентаризация позволит получить обобщенную информацию для стратегического планирования в разных отраслях, в том числе для ведения лесного хозяйства.

Он уточнил, что ответственной за проведение инвентаризации лесных массивов Украины Госагентство лесных ресурсов назначило «Укргослеспроект».

Инвентаризация будет проводиться в ближайшие 5 лет, после чего в течении еще одного года будет анализироваться полученная информация и готовиться итоговый отчет.

при этом эксперт отметил, что НИЛ - единственный метод определения неизвестных на данный момент показателей естественного прироста (убыли) лесных насаждений, а также их качественных и количественных показателей, которые являются главными в дискуссиях об интенсивности лесопользования.

«За период независимости было проведено только два государственных учета лесов: в 1996 году и в 2011 году. Концептуально именно НИЛ призвана изменить принципы проведения государственного учета лесов», - отметил Мельниченко.

Глава «Укргослеспроекта» сообщил, что в ходе инвентаризации 30 специалистов из 15 бригад соберут более 50 наименований показателей с 18 тыс. лесных участков, деревья на которых имеют важные экологические и экономические характеристики. Для фиксации всех происходящих в лесу изменений контрольные участки будут регулярно изучаться на протяжении двух пятилетних циклов, что позволит подготовить массив из более 70 видов отчетных данных с обобщенной информацией о лесах Украины.

По его данным, на данный момент штат проекта насчитывает 19 человек, из которых сформировано семь бригад, а еще пять сотрудников будут проверять объективность уже собранной информации.

Бюджет инвентаризации на 2021 год составит 12 млн грн, 90% которых будет направлено на выплату заработных плат работников, собирающих информацию в «полевых» условиях. Соответственно, общий бюджет НИЛ на все время действия программы запланирован на уровне около 60 млн грн.

Мельниченко уточнил, что данные о состоянии лесов будут обнародованы на общедоступном специализированном сайте с информацией о НИЛ. При этом максимальная статистическая погрешность при проведении исследований составит не более 3%.

«Данные инвентаризации будут весомым источником для научных исследований, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию лесотаксационных характеристик. В перспективе НИЛ сыграет ключевую роль в государственной системе информации о лесах», - подытожил Мельниченко.

Как сообщалось, Кабинет министров в апреле принял решение о проведении национальной инвентаризации лесов и открытии данных о них.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины в начале 2021 года запустило на своем сайте автоматизированную систему «Пожары» - интерактивную карту лесных насаждений, на которую вносится в ручном режиме или фиксируется спутником информация о пожарах, классах пожарной опасности участков лесного фонда и прочие вспомогательные данные.

Основная цель автоматизированной системы «Пожары» - создание единой электронной базы данных лесных пожаров, автоматизация процессов внесения и обработки информации о них, отслеживание хода ликвидации пожаров и общественная доступность данной системы.
ForUm

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