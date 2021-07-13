Правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Новограде-Волынском. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

«Предварительно, происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием. В ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества», - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по указанной статье.

Также начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Все следственные действия проводятся под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Также, по словам начальника главка полиции области, сейчас решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новограда-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.

Как сообщал ForUm, 12 июля в больницу Новоград-Волынского был доставлен 9-летний мальчик с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. В результате первоочередных следственно-розыскных действий полицейские выяснили предыдущие обстоятельства и установили причастность к событию жителя столицы. Мужчина задержан.