Японский производитель с более чем 80-летней историей практически никогда не обманывал ожиданий своих поклонников. Компания производит автомобильные и мотоциклетные покрышки и прочно занимает одну из лидирующих позиций на рынке. Продукция из Страны Восходящего солнца хорошо известна в мире и продается как в обычных, так и виртуальных торговых точках. Моторезина Бриджстоун на сайте магазина Tireshop представлена в широком ассортименте и одни из популярных моделей — BT-020 и Adventure A41 из линейки Battlax. Чем привлекают байкеров эти шины в интернет-магазинах? В первую очередь высокими эксплуатационными качествами, достигнутыми, благодаря фирменным технологиям.

MS-BELT и HTSPC

В первом случае речь идет о нестандартном решении по намотке металлического корда. Японским специалистам удалось это сделать без швов. Технология применяется только «Бриджстоун» и востребована при изготовлении задних шин и позволяет снизить вес колеса, сделать скат прочнее и одновременно эластичнее. В итоге повышается эксплуатационный ресурс и динамические параметры.

HTSPC — технология, подразумевающая при изготовлении покрышки использовании пяти стальных нитей особой конструкции. Суть ноу-хау заключается в расположении стального корда внутри резинового каркаса. Итогом усилий конструкторов стало уменьшение тепловыделения изделия. Это привело к снижению абразивного износа и увеличению срока использования.

3D CTDM

Применение технологии стало возможным благодаря использованию специально разработанного программного обеспечения. Оно помогло осуществить трехмерное моделирование каркаса ската и его протектора. В итоге технические параметры существенно улучшились:

передняя покрышка стала чрезвычайно устойчивой, что резко повысило управляемость байком, особенно на высоких скоростях;

снизился уровень вибрации;

задняя мотошина стала надежнее сцепляться с дорожной поверхностью, как при прямолинейном движении, так и маневрировании;

протектор получил более «резкий» вид и стал жестче: в каждой его точке оптимальный уровень этого качества, что облегчает обратную связь.

Летняя радиальная модель Battlax BT-020 оптимизирована под использования на мототехнике со средней кубатурой спортивного типа. Хорошие результаты изделие показывает и при эксплуатации в условиях Киева и на трассе за городом. Т. е. шину можно уверенно назвать универсальной.

Особенности модели А41

Покрышка хорошо покупается в интернет-магазинах резины, благодаря доступной цене и наверняка понравится любителям длительных путешествий в Украине по дорогам общего пользования. От предшествующей модели А41 унаследовала долгий срок службы. Характеризуется лучшей управляемостью и сцеплением с влажной поверхностью. Новая покрышка получила трехслойный каркас, что повысило устойчивость мотоцикла при маневрировании: повороты байк проходит заметно стабильнее при сравнении с ранее выпускавшимся вариантом.

Если взять время прохождения круга, здесь опережение на восемь процентов. О качестве новой модели А41 говорит факт ее выбора компанией «Ямаха» для штатной установки на спортивные трициклы Niken.