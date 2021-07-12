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В результате интенсивных осадков в западных областях Украины произошло подтопление дворов, жилых домов и хозяйственных сооружений местного населения. Спасатели привлекались к ликвидации последствий непогоды, сообщает ГосЧС.

Так, 10 июля на Закарпатье в Раховском районе в четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Н 09 «Мукачево-Львов» (протяженностью 30 м).

Пострадавших и погибших в результате стихии нет. В настоящее время устанавливается местонахождение одного человека.

Проводится подворовой обход, данные о последствиях непогоды уточняются.

А в Ивано-Франковской области интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в р. Быстрица Надворнянская, чрезвычайники выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек.

Так, например, в 19:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них - 6 детей, и самостоятельно не могут добраться до берега. Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке доправились к месту нахождения людей и осуществили меры по их спасению.

 

 

 

 
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