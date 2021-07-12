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Введение в эксплуатацию «Северного потока-2» напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского союза, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, сообщила пресс-служба ОП.

Кандидат на пост канцлера от блока ХДС/ХСС отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

Зеленский отметил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. На встрече было отмечено, что во время Революции Достоинства украинцы продемонстрировали приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать.

Глава государства сообщил о безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах «нормандского формата» и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу «Северного потока-2». Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Зеленский и Лашет обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и налаживания еще более тесного партнерства.

«Германия является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Украины», - отметил глава Украинского государства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

 
ForUm

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