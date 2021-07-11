Полиция Харьковской области сообщила, что разыскала гражданина Турции, который сбежал из-под стражи в харьковском суде.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция сообщила, что в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий беглеца задержали в Киеве на улице Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

8 июля, в Харькове гражданин Турции сбежал из зала апелляционного суда. С него намеревались снять домашний арест, чтобы экстрадировать на родину, где его ждет тюрьма.

В полиции добавили, что человек выбежал из зала суда и сел в автомобиль, который его ждал. Сбежавшего зовут Димерал Незамметим.