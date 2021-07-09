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Было доказано, что большое количество грязи попадает в помещение именно из-за отсутствия регулярной чистки вентиляционных путей.

Установка вентиляции в помещении совершенно не означает, что вопрос навсегда закрыт. Не стоит забывать, что именно от чистоты вентиляции зависит качество воздуха. Игнорирование рекомендаций касаемо обслуживания может привести к накоплению пыли, грязи и появлению вирусов и бактерий, которые негативно будут сказываться на здоровье человека.

А особенно чистка вентиляции важна для заведений общественного питания. При наличии открытого огня, неочищенная вентиляция является прямым риском возникновения пожара.

Какие виды загрязнений могут возникать в вентиляционных путях при отсутствии обслуживания?

Вентиляция может требовать чистки по разным причинам, но именно от этого зависит какой метод очистки необходимо применять. Среди основных типов загрязнений выделяют:

  • Плесень. Образовывается при наличии в воздухе влаги или конденсата.
  • Пыль с улицы. Из-за отсутствия чистки может оседать на воздуховоде.
  • Накопление жира, которое приводит к забиванию воздуховода. Чаще всего возникает в жилых помещениях или ресторанах. Подобные вентиляционные пути нуждаются в чистке более чем 1 раз в год.
  • Отложение различных химических средств. Подобное может происходить в лабораториях или на производстве. Игнорирование правил очистки вентиляции негативно может сказываться на здоровье сотрудников, которые работают в подобных условиях.
  • Загрязнения, возникшие после потопа или пожара. Нуждаются в немедленной чистке. Если этого не осуществить все присутствующие вынуждены будут дышать последствиями данного инцидента.

Если вы не знаете, как осуществить чистку вентиляции, то лучше доверить данный процесс профессионалам.

Какие ошибки допускают владельцы помещений с установленной вентиляцией?

Неважно, производственное или жилое помещение, как правило, допускаются следующие ошибки:

  • игнорирование рекомендации осуществлять регулярную очистку;
  • очистка без проведения дезинфекции;
  • нерегулярная замена и очистка воздушных фильтров.

А главной ошибкой является, то, что многие пытаются самостоятельно устранить подобную проблему. Но, без наличия специального оборудования можно очистить только верхнюю часть вентиляции.

Вентиляция в доме, квартире, офисе, ресторане или производстве должна регулярно очищаться, своевременное обслуживание гарантирует хорошие условия жизнедеятельности человека. Поэтому если вам нужна чистка вентиляции Киев, обращайтесь в компанию «СКС».
ForUm

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