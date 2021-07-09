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Суд арестовал Ивана Мартынюка, который ранил из охотничьего ружья трех человек в том числе полицейского, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Голосеевский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 сентября.

Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 7 июля в многоэтажке в Голоссевском районе Киева мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского и двух гражданских лиц. Позже правоохранители задержали стрелявшего.
ForUm

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