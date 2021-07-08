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В Одесской области начался крестный ход верующих Украинской Православной Церкви «От Владимирской до Тихвинской».

Фото: скрин видео Фейсбук Одесской епархии УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, участники молитвенного шествия пройдут из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.

Участники крестного хода 8 июля вышли из Одессы, в молитвенном шествии принимают участие более 10 тыс человек.

Крестный ход начался в 6 часов утра от храма Владимирской иконы Божией Матери в Одессе.

По прибытии верующих в Покровский скит в Мариновке состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Агафангел.

Для паломников, желающих остаться в скиту на ночь, организуют палаточный городок. 9 июля начнется Божественная литургия, после которой состоится обед для паломников.

Как сообщалось ранее, на Винничине духовенство и верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке.

Участники крестного хода прошли от калиновского храма преподобной Параскевы Сербской к кресту, где 7 июля 1923 года произошло чудо - из креста, который был расстрелян воином-красноармейцем, из распятия потекла кровь.
ForUm

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