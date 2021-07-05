Впервые организация «Репортеры без границ» включила в свой регулярный список «врагов свободы прессы» главу правительства из Евросоюза: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

«С момента прихода к власти Виктора Орбана и его партии «Фидес» в 2010 году они пошагово взяли медийный ландшафт Венгрии под свой контроль», - заявила организация.

«Общественные вещатели были централизованы в государственном медиа-холдинге MTVA, в который также входит единственное венгерское информационное агентство MTI», - говорится в сообщении «Репортеров без границ».

«Региональная пресса полностью находится в собственности предпринимателей, дружественных Орбану, с лета 2017 года. Осенью 2018 почти 500 провластных медиа-компаний были объединены в холдинг для централизованной координации освещения ими информации» - заявляют в организации.

Список «врагов свободы прессы» включает 37 глав государств и правительств, особенно резко подавляющих свободу прессы.

Кроме Орбана, в список также попали президент Бразилии Жаир Болсонаро, который неоднократно выступал против средств массовой информации, и саудовский принц Мохаммед бен Салман. «Репортеры без границ» обвиняют последнего в преступлениях против человечества, в частности, в убийстве Джамаля Хашогги.

«Репортеры без границ» публикуют список врагов прессы через нерегулярные интервалы с 2001 года.