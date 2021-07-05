Истинные футбольные болельщики упрощают поиск для них подарков: они всегда рады получить что-то на футбольно-спортивную тематику. И поскольку шарфы и дудки фанаты покупают сами перед матчем, выбираем что-нибудь посолиднее.
Составить список из шести оригинальных футбольных презентов нам помогли консультанты интернет-магазина Sport Hunter, официального дистрибьютора брендов Joma, Kelme, Givova в Украине.
Футбольная форма
Неважно за какую команду в Лиге Чемпионов болеет ваш друг, оригинальная форма нашей сборной с национальной и клубной символикой его точно порадует. Такую же экипировку надевают игроки на выездные и гостевые матчи. И если на стадионе болельщики в аналогичной украинской форме, сборной остается только побеждать.
Вы можете выбрать сине-голубой патриотичный комплект или заказать оригинальную вратарскую экипировку от Joma. Форменные регланы и штаны станут достойной заменой обычному спортивному костюму. На сайте Sport Hunter в наличии все размеры, в том числе для детей.
Мяч
Футбольные болельщики и сами не прочь закатить мяч в ворота и часто устраивают любительские дворовые турниры.
Конечно, для игры нужен обязательный атрибут, который вы и можете обеспечить: мяч в подарок оценит и взрослый мужчина, и подросток.
Билет на футбол
В преддверии чемпионатов билеты на матчи разлетаются в первые минуты старта продаж. Поэтому заветный пропуск на ожидаемый поединок, пускай и дружеский, станет отличным подарком.
Покупайте минимум 2 билета и отправляйтесь на стадион вместе. Такой подарок запомнится надолго: эмоции на стадионе не сравнить ни с чем!
Телевизор с большой диагональю
Когда нет сильного ограничения бюджета, рекомендуем подарить футбольному зрителю “голубой экран”. Особенно если у него нет возможности посещать противостояния любимых команд на стадионе.
Возле телевизора с большой диагональю в квартире можно обустроить персональный спортбар и пригласить друзей.
Что-то из музея “Динамо”
Киевляне и гости столицы всегда могут заглянуть за сувениром в музей-магазин возле национального стадиона “Олимпийский”. Болельщики всегда рады получить в подарок чашку, канцелярию или брелок с логотипом клуба бело-синих.
Динамовский магазин открыт каждый день. Заодно ознакомитесь с историей и кубками Клуба и, возможно, сами пополните фанатские ряды.
Что дарить не нужно
Разную мишуру вроде кепок, париков и гуделок, болельщики покупают сами.
Будьте внимательны с атрибутикой команды. Дарите, только если уверены, что ваш друг болеет именно за нее. Хотя выбрав символику украинской сборной, вы точно не прогадаете.
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