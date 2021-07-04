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США ответят России, если окажется, что страна причастна к недавней хакерской атакой на компанию Kaseya. Однако, пока в США пока точно не знают, кто стоит за кибератакой, заявил президент страны Джо Байден. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Reuters.

Байден отметил, что поручил спецслужбам провести расследование.

«Мы не уверены, что это русские... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», - заявил Байден, комментируя инцидент.

Ранее стало известно, что накануне Дня Независимсости США, который отмечается 4 июля, американская IT-фирма Kaseya подверглась кибератаке, в результате чего пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение. 
ForUm

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