Обслуживание лазерных принтеров и многофункциональных устройств не имеет серьезных критериев. В «лазерники» не засыхают чернила, не забиваются сопла и не возникает ряд других проблем, свойственных струйным собратьям. Самая частая услуга, которая пользуется спросом у пользователей и мастеров – заправка картриджей в Киеве. Решение о том, заправлять принтер самому или доверить это дело специалистам, полностью возлагается на плечи пользователя. Однако у самостоятельной заправки есть ряд минусов, о которых необходимо знать.

Последствия самостоятельной заправки лазерных принтеров

В 83 % случаев вмешательство в конструкцию картриджа пользователя заканчивается ускоренным износом деталей или проблемами с печатью. Ниже представлен небольшой перечень последствий, с которыми может столкнуться владелец принтера, заправляющий картридж собственными силами:

Принтер мажет страницы. Чаще всего такой дефект наблюдается из-за нарушения герметичности бункера. В продаже можно встретить специальный паяльник, которым в корпусе картриджа проделывается отверстие. Через него удаляются остатки оригинального тонера и засыпается совместимый порошок. Этот метод в мастерских называют «вандальным» и применяют его только в крайних случаях по отношению старых моделей. Из принтера сыпется тонер. Удаление отработанного тонера из специального бункера – процедура, которая описана далеко не во всех инструкциях. Пользователь пропускает данный шаг и через время сталкивается с дефектами. Принтер не печатает вовсе. Неправильно установлены шестерёнки в блоке привода, не смазаны токопроводящие контакты магнитного вала, ролика заряда, фотобарабана, утеряны штифты или другие детали – причин неработоспособности картриджа очень много. И все их пользователь может допустить после любой из заправок.

Пользователь принтеров разбираются в тонере и его качестве хуже мастера. Второй лучше подберет тонерный порошок для конкретной модели принтера, следит за качеством поставок, имеет налаженные схемы оптовых поставок. Это же касается чипов. Они нужны для картриджей Samsung, Xerox, Dell и HP. Если регион выбран неправильно, то аппарат печатать не будет, даже с полным бункером тонера.

Заправка картриджей в мастерской – лучший способ сэкономить на печати

Пользуясь услугами опытных мастеров, пользователь уже экономит на себестоимости отпечатка. Помимо этого он получает гарантию качества, которая застраховывает от непредвиденных расходов. Для того чтобы картридж выдержал максимальное количество заправок, его обслуживание нужно доверить мастерам из сервис-центра TonFix. Они подберут наиболее совместимый тонер марки SCC, Patron, Hanp и выполнят свою работу менее чем за 15 минут. Заправка картриджей осуществляется не только в мастерской, но и на выезде.