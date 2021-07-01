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Мабуть, головне питання, що виникає перед покупкою квартири, — це кількість кімнат. Як показує статистика, українцям найчастіше доводиться вибирати між «одиничкою» та «двійкою». Це ж підтверджує величезна кількість оголошень на онлайн-сервісі OLX з продажу нерухомості. Як зробити правильний вибір і на що орієнтуватися під час пошуку? Зараз розповімо.

 

Переваги та недоліки однокімнатних квартир

Головна перевага «одиничок» відома всім — приємна ціна. Однак не все так просто, якщо ви хочете купити квартиру Кропивницький порадує вас безліччю варіантів однокімнатного житла в різних цінових категоріях. Також серед плюсів варто відзначити:

  • вибір — первинний і вторинний ринок наповнені однокімнатним житлом різних планувань і габаритів;
  • інвестиції — багато хто розглядає таку нерухомість як початковий капітал або житло для підростаючих дітей;
  • комуналка — комунальні платежі при меншій квадратурі нижче, ніж у двокімнатному житлі.

 

Також варто відзначити той факт, що «одинички» купують охочіше, тому ви завжди зможете перепродати її без тривалого очікування покупця. До недоліків можна віднести ту ж квадратуру, якої не вистачає для великої родини.

Плюси та мінуси двокімнатної квартири

Переваги «двійок» такі:

 

  • простір — чим більше місця, тим більше можливостей для планування;
  • додаткова кімната — у двох житлових кімнатах вистачить місця двом дорослим з дитиною, чого не можна сказати про однокімнатний варіант;
  • фундаментальність — найчастіше квартири з однією кімнатою розглядаються як тимчасове житло, тоді як двокімнатні вибирають для постійного проживання.

 

Також двокімнатну квартиру завжди можна розміняти на дві однокімнатні. Така ситуація може знадобитися, коли діти виросли й відправляються в доросле життя або для здачі одного житла в оренду. Перед покупкою складіть аркуш очікувань від квартири, після чого розставляйте позитивні маркери біля однокімнатної та двокімнатної нерухомості. Де міток буде більше, той і переміг!

 
ForUm

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