Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» с предложениями президента Украины.

Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году, свидетельствует аналитическая записка Министерства экономики.

Наблюдательный совет АО «Укрпочта» продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

В центре Киева участники акции протеста #SaveФЛП перекрыли движение транспорта и направляются к Офису Президента. Уже произошли столкновения с полицией.

За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19.

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб гражданин Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам» № 1525-ІХ.