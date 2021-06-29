В центре Киева участники акции протеста #SaveФЛП перекрыли движение транспорта и направляются к Офису Президента. Уже произошли столкновения с полицией.

Несколько сотен людей с флагами «Save ФЛП» прошлись по Крещатику и улице Грушевского. Требования участников акции пока непонятны, сообщает Укринформ.

Возле здания ОП полиция перекрыла доступ митингующим, началась потасовка.

Акции предпринимателей продолжаются с прошлого года. В частности, ранее они требовали предоставить им возможность работать в условиях карантина.

Движение #SaveФЛП - украинское общественное движение, участники которого выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.