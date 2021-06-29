Наблюдательный совет АО «Укрпочта» продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Кандидатуру действующего генерального директора единогласно поддержали все члены наблюдательного совета, включая представителей акционера Укрпочты – Министерства инфраструктуры Украины.

«Укрпочта находится в критически важном моменте своего существования: вскоре компания станет полноправным игроком на банковском рынке и задействует масштабные инвестиции в 100 млн евро от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов (1850 авто для передвижных отделений, 7 сортировочных центров). На этом этапе наблюдательный совет считает, что стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей. Поэтому набсовет единогласно, согласно уставу компании, решила продлить трудовой договор действующего генерального директора. Также это вотум доверия к профессионализму Игоря Смелянского во внедрении неотложных задач акционерного общества», - прокомментировал председатель Наблюдательного совета Укрпочты Беноит Плеска.

За пять лет работы Смелянского в должности генерального директора Укрпочты компании удалось впервые за долгое время выйти в значительную прибыль. Укрпочта существенно обновила автопарк, улучшила качество сервиса, запустила новые коммерческие почтовые продукты, которые позволили компании увеличить доходы, стала 5-ым в Украине провайдером услуг по приему платежных карточек по количеству POS-терминалов, а также существенно улучшила международные рейтинги Украины среди операторов почтовой связи и получила приз лучшей почты мира в 2019 году в двух категориях.

Также было начато несколько масштабных стратегических проектов, призванных улучшить работу Укрпочты: запуск передвижных отделений в рамках полной диджитализации Укрпочты, привлечено инвестиционные средства для строительства современных сортировочных центров и хабов.

2020 Укрпочта закончила с прибылью в 165 млн грн, половину из которых перечислила в государственный бюджет в качестве дивидендов. Также Укрпочта выплатила за прошлый год 3 млрд грн налогов и сборов.