Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом приведены положения законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 №4-р/2020, направленные на восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, усовершенствована процедура ее формирования и деятельности.

Законом определен статус и состав ВККС, согласно которому «1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины.

2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием, самостоятельный баланс и счета в органах Государственной казначейской службы Украины.

3. ВККС состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке.

4. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

В случае окончания срока полномочий члена ВККС, в результате чего Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет считаться неполномочной, такой член Комиссии продолжает исполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

5. Порядок работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины определяется настоящим Законом.

6. Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет официальный сайт и официальный печатный орган, которые являются официальными источниками информации о работе Комиссии. Официальный печатный орган может показаться в электронном виде».

Согласно Закону, «членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет и соответствует критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, определенные настоящим Законом.

Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины должен придерживаться политической нейтральности, не может принадлежать к политическим партиям, профессиональных союзов, участвовать в любой политической деятельности».

Законом установлены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирование, определены требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законом определен порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС.

Исключена статья 28-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также изъят ряд положений раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона №193-IX, которые признаны КСУ противоречащими Конституции Украины.

Законом установлено общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации Украины и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда), установлено, что максимальное количество судей Верховного Суда не может превышать двухсот судей.

С целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры внесены изменения, связанные с изменением названий региональных прокуратур на областные прокуратуры.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете правосудия», а также к разделу II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О судоустройстве и статусе судей »и некоторых законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».