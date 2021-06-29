В Свято-Успенской Почаевской Лавре 15 июля Украинская Православная Церковь проведет съезд монашества.
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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в мероприятии примут участие наместники (игумены) и настоятельницы монастырей.
Съезд монашествующих пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Решение о его проведении было принято на заседании Священного Синода УПЦ.
«Подтверждение об участии в форуме необходимо отправить не позднее 2 июля», - говорится в циркуляре Киевской митрополии.
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