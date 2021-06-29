Наружная реклама беспрерывно совершенствуется, подстраивается под новые тенденции, изменяется. Касается это как форматов, методов продвижения, так и качества печати. Чтобы арендованные билборды в Киеве принесли результат, необходимо с повышенной ответственностью подойти к разработке их макета. Руководствоваться при этом следует предпочтениями аудитории, на которую рассчитана реклама, а также несколькими актуальными в 2021 году правилами.

Золотые правила оформления билбордов в 2021 году

Сегодня на улицах города отмечается ритм спешки. Люди постоянно торопятся. Времени на изучение большого объема рекламной информации у них нет. Этим объясняются особые требования к наружке. Чтобы последняя приносила желаемый результат, она должна соответствовать следующим правилам:

● Один центральный элемент. Наличие нескольких равнозначных изображений, текстов препятствует запоминанию информации. На постере должен быть только один акцент.

● Максимум 6-7 слов. По статистике, прохожие и проезжающие изучают информацию с билбордов на протяжении 5-7 секунд. За это время и нужно донести до потребителей главную информацию. Чтобы добиться этого, необходимо сделать текст понятным, коротким и информативным.

● Минимум контактов. Чрезмерное количество номеров, адресов, сайтов приводит к расфокусировке внимания. Максимум, что стоит разместить на билборде, — это один контактный телефон или (что намного лучше) адрес сайта (важно: он должен быть запоминающимся).

Еще одно правило, которым следует руководствоваться при оформлении постера — визуальное восприятие. Лучше один раз увидеть, чем 5 раз прочесть и ничего не понять. Поэтому если перед вами стоит выбор «больше текста или ярче картинка» — отдавайте предпочтение второму варианту.

Соответствие постера актуальным требованиям

При оформлении постера для билборда следует помнить о том, что он должен соответствовать не только предпочтениям и требованиям потребителей, но и действующим положениям законодательства Украины. К наиболее распространенным правилам относятся:

● Текст на украинском языке, за исключением зарегистрированных торговых марок или название сайта;

● Обязательное указание строки о тарификации звонков в случае указания контактного телефона;

● Размещение фотографий физических лиц только с их письменного разрешения;

● Невозможность размещения фотографий лиц, имитирующих образ врачей и т.д.

Также в соответствии с ЗУ выдвигаются требования к информированию граждан о скидках, использованию украинского флага, рекламе медицинских изделий и не только.

Изучать все действующие требования самостоятельно не обязательно. В случае обращения в профессиональное рекламное агентство данный вопрос они берут на себя. Так, доверяя размещение билбордов компании IDMedia, вы гарантируете себе полное соответствие подготовленного постера действующим положениям ЗУ. Перед печатью баннера специалисты агентства проводят его обязательное согласование с юристом. При наличии каких-либо несоответствий, макет отправляется на доработку. Более подробную информацию по данному вопросу вы можете получить на сайте АйДиМедиа или на консультации с оператором рекламного агентства по номеру (044) 466 53 55.