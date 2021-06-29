Всего 40 лет назад телевизор считался роскошью. Такая техника не отличалась привлекательными формами и чаще всего находилась в гостиной. Здесь семья собиралась на просмотр любимых телеканалов.

Сегодня ситуация кардинально поменялась. Телевизоры уже не являются роскошью и могут находиться в любой комнате жилья. Отличается техника также по размерам, функциям и цветовой гамме. С ее помощью можно не только скрасить семейный досуг, но и добавить изюминку в интерьер. Важно правильно подобрать телевизор под общую идею комнаты.

Гостиная в стиле хай-тек

Такая техника будет отлично смотреться в интерьере, пропитанном инновациями. Отличным выбором станет телевизор Samsung с большой диагональю экрана. Но здесь важно не переигрывать с размером. Если гостиная слишком маленькая, не стоит приобретать телевизор, который будет занимать половину стены.

Правильный подбор цвета также имеет значение. Если преобладают светлые оттенки, рекомендуется отдать предпочтение черному корпусу. Телевизор станет яркой деталью интерьера. В том случае, если в помещении преобладают темные оттенки, можно отдать предпочтение телевизору цвета «металлик».

Кухня в классическом стиле

Телевизор на кухне – отличная возможность поднять настроение во время приготовления пищи. А еще, если обеденный стол находится в этом же помещении, можно организовать семейный просмотр любимого сериала. Но основным назначением кухни все же остается приготовление пищи. В эту комнату рекомендуется купить небольшой жидкокристаллический телевизор с минимальным набором функций. Неплохо, если технику можно будет спрятать под занавеской или декоративной панелью.

Однокомнатная квартира в стиле минимализм

Даже в небольшом помещении есть возможность грамотно организовать пространство. Стиль минимализм – отличное решение. Важно не нагромождать пространство большим количеством мебели и декоративными элементами. Телевизор можно поместить в специальную нишу корпусной мебели. Важно также обращать внимание на размер. Техника со средними параметрами (диагональ экрана – до 60 дюймов) отлично подойдет для небольшой однокомнатной квартиры.

Восточный стиль

Такой дизайн отличается множеством декоративных элементов и яркими оттенками. Современную технику не всегда удается хорошо вписать в подобный стиль. Рекомендуется подбирать телевизор с корпусом серого цвета. В этом случае техника не станет перекрывать яркие детали помещения. Можно подобрать занавеску в восточном стиле, чтобы скрывать телевизор, когда в нем нет необходимости.