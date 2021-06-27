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В селе Зубринка Житомирского района произошел пожар жилого дома. Возгорание вызвал разряд молнии.

Так, пожар возник вечером 26 июня. Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, ведь хозяев дома не было.

По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, которая ударила в нее и дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйственной дом.

По прибытию выяснилось, что огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня спасателям понадобилось час.

Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Также им пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, что расположен на расстоянии трех километров. Ликвидация состоялась в 21:30.
ForUm

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