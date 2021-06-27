В селе Зубринка Житомирского района произошел пожар жилого дома. Возгорание вызвал разряд молнии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, пожар возник вечером 26 июня. Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, ведь хозяев дома не было.
По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, которая ударила в нее и дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйственной дом.
По прибытию выяснилось, что огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня спасателям понадобилось час.
Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Также им пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, что расположен на расстоянии трех километров. Ликвидация состоялась в 21:30.
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