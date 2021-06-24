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Прогресс в выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС за 2015-2020 годы составляет 54%.

Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина во время презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации, сообщает «Европейская правда».

«Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 54%. В 2020 году Украина продвинулась в реализации своих обязательств на 10%», - говорится в отчете.

«Это очень хороший показатель, поскольку мы говорим о более чем половине исполнения обязательств на сегодняшнее время, несмотря на те сложные экономические процессы, которые происходили во всем мире», - сказала Нелина.

Наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнут в следующих областях: политический диалог, национальная безопасность и оборона - на 89%; юстиция, свобода, безопасность, права человека - 85% технические барьеры в торговле - 85% гуманитарная политика - 84%; государственные закупки - 83%; предпринимательство - 81%.

Самый низкий уровень прогресса - в финансовом сотрудничестве и борьбе с мошенничеством - 24%.
ForUm

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