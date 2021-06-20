В Киеве с воскресенья, 20 июня, с 14:00 ограничивают въезд в город большегрузного транспорта в связи с жаркой погодой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ведомстве заявили, что из-за высокой дневной температуры воздуха (более 28 °C), с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Синоптики прогнозируют, что в Украине в воскресенье, 20 июня, в большинстве областей ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха — до +30 градусов.