Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым интенсивный диалог между Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщает DW.

«Россия для нас — большой вызов, но Россия также является большой соседкой ЕС на континенте. Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы», — сказала Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По ее словам, «если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным как президентом России и ведет очень открытый диалог, то по крайней мере оправдано, что мы с европейской стороны делаем то же».

Меркель отметила, что только благодаря переговорам можно прозондировать позиции друг друга.

Меркель также отметила, что ничего не меняет тот факт, что все страны ЕС подвергаются гибридным атакам со стороны России и в вопросе урегулирования на Востоке Украины есть лишь незначительный прогресс.

Эммануэль Макрон согласился с Меркель и, в свою очередь, подчеркнул важность выстроить общую линию Евросоюза в отношении России.

Именно вопрос отношений с Россией будет одним из главных в повестке дня саммита ЕС, который состоится в конце следующей недели.

Напомним, преемник Меркель заявил, что РФ должна вывести войска из Украины.