США не собираются отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины», - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Байден назвал Украину как страну, в отношении которой у США есть большие разногласия с РФ.

«Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы имеем сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться», - добавила Нуланд.