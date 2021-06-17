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В Волынской области простились с трагически погибшими архидиаконом Романом (Тюканько) и семинаристом Назарием Мильковским.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершил отпевание погибшего в ДТП архидиакона Романа (Тюканько) в Свято-Покровском храме Луцка

Участие в богослужении также приняли епископ Камень-Каширский Афанасий и несколько десятков священнослужителей - духовенство Волынской и других епархий УПЦ, однокурсники и друзья почившего.

В этот же день епископ Афанасий совершил заупокойную Литургию с молитвой о погибших, а в Волынской духовной семинарии отслужили панихиду и простились с Назарием Мильковским.

«Мы расстаемся с молодыми людьми, которым надо бы жить и жить, но Промысел Божий устроил так, что они оставили нас. Сегодня почившие проповедуют нам вечную жизнь, напоминая о том, что мы смертны. Давайте будем искренне молиться о них, помня, что в молитве к Богу мы тем самым проявляем к ним свою любовь и милосердие», – сказал ректор семинарии архимандрит Евмений.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП с участием автомобиля, в котором ехали о. Роман и Назарий Мильковский, произошло рано утром 15 июня в районе села Боголюбы Луцкого района Волынской области.

 

 

 

 

 
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