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Украинская Православная Церковь всегда выступала за мир и прекращение войны в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что когда он думает о Церкви, то вспоминает войну на Донбассе.

«Не совсем понятно, почему для того, чтобы прекратить нарушение Конституции относительно Украинской Православной Церкви и отменить действие антицерковных законов, нужно сначала закончить войну на Донбассе. По большому счету, несоблюдение основного Закона Украины, который гарантирует свободу вероисповедания, нельзя оправдывать боевыми действиями на востоке нашей страны», - отметил епископ Виктор.

По мнению владыки, «непонятно, почему для того, чтобы прекратить нарушение прав Украинской Православной Церкви нужно сначала наладить отношения с РФ».

«Верующие УПЦ являются гражданами Украины, а затем их права не должны зависеть от хороших или плохих взаимоотношений нашего государства с любыми другими государствами», - напомнил епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что Украинская Православная Церковь всегда выступала и будет выступать за мир и прекращение войны в нашей стране, а «ее миротворческая позиция может быть взята за основу и пример в попытке остановить боевые действия в Донбассе».
ForUm

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