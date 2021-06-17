Ученики Малой академии наук завоевали 15 наград на Genius Olympiad 2021, которая состоялась в США 12 июня. В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходило онлайн.

Украина стала лидером Олимпиады по количеству поданных заявок, за что получила специальную награду, сообщили ForUm’у в пресс-службе МАН.

Нашу страну представляли 26 участников с 25 проектами.

Так, по результатам оценки, ученики МАН получили три серебряные и четыре бронзовые медали, а также восемь специальных наград.

«Медали на Genius Olympiad - уже традиция для Украины. Но в этом году мы превзошли сами себя: получили рекордное количество наград за всю историю участия в конкурсе - 15 наград в различных номинациях. Для юных ученых участие в Genius Olympiad – это важное и весомое достижение и отличный старт для дальнейшей научной карьеры», - говорит заместитель директора по управлению стратегическими проектами и международным отношениям МАН Евгений Кудрявец.

Так, серебряную медаль на Олимпиаде получила Елена Коваленко, которая изобрела экологический источник энергии. Разработанный ею аппарат превращает колебания ветвей деревьев в электрический ток. Еще одно серебро - у Алины Любаевой – за фотопроект «НЕТ - пустыни из ПЭТ-бутылок». Девушка описала масштабность проблемы и показала последствия дальнейшей бездеятельности, изобразив на фотографии будущее детей, если каждый не осознает важность изменений. Третий серебряный призер - Мирослав Бур - написал эссе о будущее человечества, ссылаясь на прогнозы ученых, и привлек внимание к изменениям климата.

Бронза – у Александра Шарлая, который исследовал влияние теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum. Проще - результаты проекта дают возможность создать растения, устойчивые к глобальному потеплению. Яна Грицишин получила бронзовую медаль за оценку экологической значимости гидроелектротанций в Украине с использованием биомаркеров двустворчатого моллюска. А Владислав Петров – за очиститель водной поверхности от мусора с использованием солнечной энергии. Разработка бронзового призера Виктории Панченко поможет очистить реки естественными способами и без механического вмешательства в экосистему. Это новый тип водных очистных сооружений – наплавное биоплато понтонного типа.

Специальные призы на Genius Olympiad получили следующие проекты от учеников МАН: карта растений-аллергенов, экономически рентабельная технология переработки отработанных первичных химических источников тока, система отопления помещений и подогрева воды «Биорактор», азотсодержащий сорбент, батареи на алюминий-воздушной базе, новый тип экологически безопасной дорожной инфраструктуры для динамической зарядки электромобилей и другие.

Справка. Genius Olympiad - крупнейший в мире конкурс научных проектов экологического направления. Соревнование проходит в нескольких номинациях:

- наука - решает проблемы экологии с помощью научных знаний и методов;

- робототехника - демонстрирует роль инженерии в решении глобальных экологических проблем;

- бизнес - развивает экологическое сознание бизнеса и продвигает идеи зеленой экономики;

- креативное письмо - распространяет знания о глобальных экологических проблемах в литературе;

- искусство - повышает экологическое сознание с помощью музыки и изобразительного искусства.