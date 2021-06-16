На сегодняшний день в иностранных юрисдикциях заблокированы более 360 тысяч долларов, обнаруженные при расследовании уголовных производств в отношении двух бывших высокопоставленных должностных лиц и одного экс-депутата. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Они обсудили сотрудничество Министерства иностранных дел и Офиса генпрокурора в возвращении из-за границы активов, принадлежащих Украине и которые были незаконно присвоены бывшими высокопоставленными чиновниками и связанными с ними физическими и юридическими лицами.

«Реальная и эффективная борьба с коррупцией остается одним из ключевых приоритетов президента Зеленского и всей команды. Глава государства поставил четкую задачу: вернуть Украину украденные за годы независимости активы. В то же время, коррупционеры не только обворовывали государственную казну, но и активно прятали присвоенное за рубежом. Поэтому без привлечения Министерства иностранных дел здесь не обойтись. Мы договорились с Офисом генпрокурора приложить дополнительные усилия для поиска и обнаружения за рубежом незаконно присвоенных активов и переговоров с иностранными государствами о способах их возвращения», - заявил Кулеба

«Сейчас в иностранных юрисдикциях заблокированы более 360 тысяч долларов, обнаруженные при расследовании уголовных производств только в отношении двух бывших высокопоставленных должностных лиц и одного бизнесмена экс-депутата. Украинские активы обнаружены в США, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Швейцарии, Антигуа и Барбуда и тому подобное. Повсюду у этих средств разный статус, но задача у нас одна - вернуть их в государство. Мы должны задействовать все усилия - международное правовое сотрудничество по уголовным производствам, связанных с коррупцией и отмыванием средств, а также дипломатический диалог для активизации этих процессов», - отметила Венедиктова.

Руководители договорились о координации усилий ведомств для выявления и возвращения украденных средств, скрытых за рубежом. Офис генпрокурора и МИД также будут инициировать заключение межправительственных соглашений, которые будут определять условия возвращения конфискованных активов.