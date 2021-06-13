также в разделеОбщество
Синоптики объявили штормовое предупреждение 9
На марш украинских сил в Мариуполе вышли тысячи людей 29
Главный санврач Украины назвал возможные сроки четвертой волны коронавируса 45
Шкарлет: Уровень образования в Украине упал на 8% 12
За сутки в Украине 857 новых случаев коронавируса 32
Украина уже год в спецстатусе в НАТО 17
Почетное консульство Литвы открыли в Луцке 14
Изменены правила по выплатам кредитов для жителей зоны АТО/ООС 13
В Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали 58
Cтало известно имя погибшего от рук оккупантов 86
Американский эсминец зашел в Черное море 16
Укрпочта выпустила марку к началу Евро 2020 11
Сутки в ООС: девять обстрелов и погибший военный 11
Коронавирус в Украине: за сутки 1 274 новых COVID-случаев 22
Сегодня начнут работу более 30 центров вакцинации 21
Блогер: Офис Зеленского и Бигус сели в лужу. На импорте электроэнергии из РФ наживается Коломойский 95
11 июня. Картина дня 18
На Киевщине разоблачили пропагандистку, призывавшую Путина 43

Власти Украины вернули из Беларуси пять человек, которые находились на лечении в этой стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в воскресенье, 13 июня.

«Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью – и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции Слуга народа», – написал Кулеба.

Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки. Мужчина не смог вернуться на родину после введения запрета на авиасообщение с Беларусью.

По словам Кулебы, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
14
Теги