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В Житомирской области освящен храм-часовня Украинской Православной Церкви в урочище села Сорокопень Овручского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Овручской епархии, чин освящения совершил митрополит Виссарион.

Владыка вручил благословенную грамоту меценату Руслану Бондарчуку, благодаря трудам которого был восстановлен храм-часовня.

Архиерей произнес проповедь и поздравил верующих и паломников.

В Ровно епископ Пимен совершил освящение престола главного храма Георгиевского подворья.

Владыка поздравил настоятельницу игуменью Михаилу (Заяц) и сестер со знаменательным событием в жизни обители.

Как сообщалось ранее, на Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ.

 

 

 
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