Сборная Украины на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по итогам переговоров с УЕФА.

Ранее члены исполкома УАФ единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».

Западные посольства в Киеве устроили флешмоб в поддержку новой формы сборной Украины.

Украинская власть может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды на оккупированную территорию АР Крым только в случае точного понимания, на какие уступки готова пойти Российская Федерация, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве.

Польша начала вакцинировать на границе украинских заробитчан и студентов.

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, что осуществленные правительством Украины в конце апреля кадровые изменения во главе компании не отвечали «определенным западным стандартам».

Неподалеку Водяного на Приазовье противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 бывших высокопоставленных лиц АР Крым по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены и создание преступной организации. Речь идет о Сергее Аксенове, Владимире Константинове, Натальи Поклонской, Юрии Дойникове, Сергее Абисове, Викторе Мельниченко, Рустаме Темиргалиеве и Петре Зиме.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по результатам онлайн-заседания исполкома УАФ сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».