Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, что осуществленные правительством Украины в конце апреля кадровые изменения во главе компании не отвечали «определенным западным стандартам».

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Говоря об отношении американской стороны к кадровым переменам в «Нафтогазе», Витренко заявил, что «у них было некоторое разочарование, какие-то существенные вопросы, наверное, к правительству о том, как это было сделано».

«Сейчас нет никаких вопросов относительно их (решений правительства, - ред) законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам корпоративного управления ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития] и определенным западным стандартам», – сказал Витренко.

В то же время он признал, что «вся ситуация вокруг «Нафтогаза» в какой-то момент перестала отвечать требованиям ОЭСР».

«Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР», – считает Витренко.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с Витренко.