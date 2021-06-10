На Сумщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии, освящен храм в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Юрьево Путивльского района.
Чин освящения и Божественную литургию в храме возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.
Владыке сослужило духовенство Путивльского благочиния.
В Одесской области митрополит Алексий совершил освящение престола и Божественную Литургию в храме Рождества Божией Матери в селе Гольма.
Как сообщалось ранее, на Винничине в селе Лука-Молчанская Жмеринского района освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Господня.
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