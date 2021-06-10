также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали о том, какой должна быть православная свадьба 10
Митрополит Онуфрий объяснил, почему каждый человек несет свой крест 7
В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского 10
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения 8
Запорожский митрополит УПЦ призвал власти отменить антицерковные законы 11
Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов 17
Верующие УПЦ сегодня празднуют Вознесение Господне 20
Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав 62
УПЦ передала 10 тыс упаковок антибиотиков медикам на линию разграничения на Востоке Украины 11
Митрополит Антоний рассказал, как встретить Вознесение Господне 27
В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей 13
В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям 10
В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями 39
Известный врач-священник УПЦ рассказал о 8 способах победить страх 13
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли 40 км крестным ходом с молитвой за мир в Украине 19
В Киево-Печерской лавре в праздник Вознесения Господня состоится 6 литургий 12
В Нью-Йорке появилась улица в честь святого, который учился в Киевской духовной академии 13
Церковь проводит международный конкурс православной фотографии 12

На Сумщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии, освящен храм в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Юрьево Путивльского района.

Чин освящения и Божественную литургию в храме возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Владыке сослужило духовенство Путивльского благочиния.

В Одесской области митрополит Алексий совершил освящение престола и Божественную Литургию в храме Рождества Божией Матери в селе Гольма.

Как сообщалось ранее, на Винничине в селе Лука-Молчанская Жмеринского района освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Господня.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги