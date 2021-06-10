В Запорожье митрополит Украинской Православной Церкви Лука (Коваленко) призвал депутатов защитить Церковь от преследований.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом митрополит Лука заявил во время встречи в Запорожском областном совете.

«От нас требуют переименования, желая назвать нашу Церковь «Русской Православной Церковью в Украине». Но, позвольте… На Запорожскую кафедру меня назначал Священный Синод Украинской Православной Церкви, все имущество которой находится на территории Украины. Я являюсь гражданином Украины и других гражданств у меня нет. Наши священники, как и прихожане - граждане Украины. Как архиерей я принимаю участие в выработке решений РПЦ, но ни один русский епископ не вправе влиять на решения нашего Синода. Учитывая все это, как можно называть УПЦ несамостоятельной «вражеской структурой?», - отметил митрополит Лука.

Владыка предложил депутатам облсовета обратиться к Верховной Раде с призывом отменить антицерковные законы и не принимать новых.

Митрополит Лука рассказал об основных приоритетах деятельности епархии: о работе с детьми и молодежью в воскресных школах, о культурно-массовых воспитательных мероприятиях, о помощи участникам и жертвам АТО/ООС, о поддержке матерей и жен, чьи сыновья и мужья погибли на востоке страны.

Отдельное внимание владыка уделил общественно-церковному проекту Запорожской епархии «Любовь милосердствует», действующему с 2011 года.

«Мы приобрели медицинское оборудование на сумму свыше 5 млн грн. Оно было передано в Областную детскую больницу, в городскую детскую больницу №5 и детское отделение Областного противотуберкулезного диспансера, другие больницы. Да, мы не помогаем точечно, но покупаем оборудование, которое будет приносить пользу всем, независимо от их вероисповедания. Помимо этого, за все время существования проекта наши прихожане и священнослужители сдали 2,5 тонны крови. Могут так поступать непатриоты? Думаю, ответ очевиден!» – подчеркнул владыка.

Стороны встречи выразили надежду на конструктивный диалог и сотрудничество в будущем.