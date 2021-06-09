В Киево-Печерской лавре состоялась благотворительная акция Украинской Православной Церкви – медикам, которые работают на линии разграничения на Востоке Украины, передали 10 тыс упаковок антибиотиков широкого спектра действия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, благотворительная организация «Международная медицинская помощь» передаст препараты малоимущим людям, которые нуждаются в лечении.

«Киево-Печерская лавра получила лекарства от благотворительного фонда в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Наместник Лавры митрополит Павел передал их Синодальному отделу по социально-гуманитарным вопросам УПЦ, а они - нуждающимся людям в Украине», - рассказал сотрудник социального отдела Киево-Печерской лавры иеромонах Онуфрий (Жидков).

Председатель правления Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь» Илья Богомолов отметил, что лекарственные препараты предназначаются малоимущим людям, которые живут в пятикилометровой зоне возле линии разграничения.

«Наши врачи сейчас работают на «нуле». «Ноль» – это линия конфликта. Стоят реанимационные бригады скорой помощи, реанимационные пункты. Работает единственное КПВВ «Станица Луганская», где проходят люди, остальные КПВВ сейчас не работают. Наши работники будут выписывать и сразу же бесплатно раздавать препараты тем нуждающимся, которым они необходимы», - сказал Илья Богомолов.

Он подчеркнул, что лекарства будут также передаваться людям, пересекающим линию разграничения и не имеющим возможность приобрести лекарства.

«Это неоценимая помощь. Антибиотик третьего поколения, при правильном применении он помогает от многих заболеваний легких, почек, пиелонефрита, кожных воспалений, болезней суставов, ранних стадий воспалений головного и спинного мозга. Там немного врачей, иногда нечем помочь. Порядка 10 тыс флаконов хватит на 5-6 месяцев», - рассказал Илья Богомолов.

Глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Сергий Экшиян отметил, что Церковь планирует передачу лекарств для нуждающихся по всей Украине.

«Сегодня состоялась первая передача лекарств. Мы будем определять, куда будут идти лекарства. Интересуемся нуждами и епархий, и Киева. В столице много пенсионеров, малоимущих. В будущем планируем передавать лекарства в больницы, для людей, которые не могут оплатить свое лечение», - заключил протоиерей Сергий.