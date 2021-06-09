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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Вознесения Господня, состоится шесть Божественных литургий.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в храме Всех Преподобных Печерских («Теплый» храм») Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме – в 07.00; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 07.40; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.00; в Успенском соборе – в 08.30 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.40.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится Всенощное бдение. Начало службы в Трапезном храме – в 16.30, в Успенском соборе – в 17.00.

*** Православные 10 июня отмечают двунадесятый (один из главных 12 праздников в Церкви) праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Православная Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

Вознесение Господне отмечают на протяжении 10 дней. До отдания праздника, в этом году – 18 июня, священнослужители на богослужениях в белом облачении.
ForUm

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