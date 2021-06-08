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Киевские таможенники обнаружили 61 бриллиант, из которых самые крупные и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тысячи долларов США) и три бесцветных (2900 долларов США), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком, при попытке переслать их в международных почтовых отправлениях под видом распределителя документов.

Об этом сообщила Киевская таможня.

Три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя с американского Балтимора направлялись в адрес киевлянина и жителей Днипра. Согласно декларации, в этих посылках должны были находиться «распределители документов» стоимостью 0 долларов США.

Зато при таможенном досмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в зиппакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т.д.).

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное - драгоценные камни первого порядка. Масса крупнейшего камня - 1,07 карата, а его линейные измерения - 6,51х6,47х4,14мм.

Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав должным образом.

Киевской таможней во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость - 11 600 долларов США (319 тыс. гривен).
ForUm

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