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Причастие - величайшее Таинство Церкви, потому относиться к нему необходимо с большой отвественностью.

Фото: prp-sergiy.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Причастие – это величайшее Таинство Церкви, в котором человек получает возможность приобщиться к Телу и Крови Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В Причастии мы принимаем в себя Творца и при этом, по словам святых отцов, как бы становимся живыми храмами, в которые входит Сам Бог.

Прежде всего, у нас не должно быть легкомысленного и профанирующего отношения к тому, что с нами произошло. Нельзя просто прийти в храм, причаститься «между прочим» и так же «между прочим» продолжать заниматься теми или иными обыденными вещами», - напомнил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф рассказал, что святые отцы, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский или святитель Иоанн Шанхайский, после Причащения оставались на долгое время в алтаре (или храме) для молитвы и размышления о Боге.

Он призвал помнить, что, согласно молитвам ко Святому Причащению, мы принимаем в себя Тело и Кровь Христовы «во исцеление души и тела». «И здесь напрашивается вполне естественный вопрос: если мы, например, идем на прием к тому или иному врачу и нам ставят определенный диагноз, предполагающий соответствующее лечение, то неужели мы будем нарушать предписания врача? Думаю, нет. Если мы хотим вылечиться, мы будем делать все то, что нам предпишет доктор», - сказал преподаватель КДАиС.

«Следовательно, если мы, придя в храм, как в духовную лечебницу, желаем исцелить свою душу от греха, значит впредь мы должны стараться как можно меньше грешить. В противном случае получится, что на словах мы просим Бога простить наши грехи пред Ним, а на деле – сами не пытаемся приложить к этому никаких личных усилий», - подытожил Андрей Музольф.
ForUm

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