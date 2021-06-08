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Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской общины Житомирского района неизвестный стрелял в супругов. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте, сообщила пресс-служба облглавка.

Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с. Грубское о стрельбе.  

Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы.

Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и отдела полиции №2 (г. Коростышев), экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции. Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств.

Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
ForUm

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