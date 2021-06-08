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Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 Днипро - Николаев от Кривого Рога до поселка городского типа Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы «Большая стройка». 

При этом в ОП подчеркнули, что Зеленский прилетел в Кривой Рог рейсовым самолетом. Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту. 

54,5 % украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.

Госдума России осудила законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным в Украине.

В Ивано-Франковской области произошла разгерметизация на магистральном газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы».

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации «Партия Шария», причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
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