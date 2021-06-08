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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом. Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту.

«Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты», - сказал Зеленский.

Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

«Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно», - рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в рамках программы «Большая стройка» происходит развитие региональных аэропортов Украины.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы «Большая стройка».

Кроме того, в Днипре под председательством Зеленского состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
ForUm

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