Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 Днипро - Николаев от Кривого Рога до поселка городского типа Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы «Большая стройка». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Общая стоимость ремонта дороги составляет 2,2 млрд грн. Ввод в эксплуатацию восстановленных участков запланирован до конца этого месяца.

Также Зеленский ознакомился с ремонтом участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Общая стоимость работ – 2,3 млрд грн, их завершение запланировано на июнь текущего года. На этой дороге будет устроена система мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM).

Как рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, ко Дню Независимости Украины планируется завершить строительство южного обхода города Днипра. Протяженность дороги составляет 7,1 км, стоимость строительства – 1,68 млрд грн.

Также в этом году начнется строительство северного обхода Днипра.

Кроме того, в области завершается ремонт участка дороги Н-31 Днипро - Кобеляки - Решетиловка и предусмотрено восстановление участков дороги М-30 Стрый - Изварино.

Всего в рамках программы «Большая стройка» в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.

«Мы строим крутые дороги. Должны продолжать, ведь люди ждут новых и качественных дорог», - подчеркнул Зеленский.