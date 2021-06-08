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54,5 % украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.

37% опрошенных поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.

Исследование проводил КМИС 27 мая - 1 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI).

Президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

В марте глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что партия СН будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок.
ForUm

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